WWE | Nuove verità dietro al licenziamento di Kairi Sane

Il licenziamento di Kairi Sane dalla WWE ha generato numerose reazioni, ma un recente articolo suggerisce che le ragioni potrebbero essere diverse da quelle indicate in precedenza. Fino a ora, si era parlato di motivazioni legate a problemi di salute, mentre l'articolo riporta che la decisione potrebbe essere legata ad altri fattori legati alla gestione del contratto. La questione rimane aperta e non sono stati forniti dettagli ufficiali.

Il licenziamento di Kairi Sane dalla WWE continua a suscitare reazioni, ma secondo un nuovo articolo il motivo alla base di questa decisione potrebbe non essere quello che molti avevano inizialmente ipotizzato. Si sta diffondendo infatti una spiegazione diversa sul motivo per cui Sane è stata licenziata. La decisione potrebbe essere stata influenzata dalla stessa Sane, piuttosto che da una scelta della WWE dettata esclusivamente da ragioni commerciali. Pare infatti che la ragazza avesse in qualche modo fatto intuire che desiderasse tornare in Giappone. Anche la tempistica del rilascio è insolita. Kairi era infatti nel bel mezzo di una storyline e difficilmente si spiegherebbe un passo indietro solo da parte della WWE in questo preciso momento.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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