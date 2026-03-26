Il caldo? Ecco quando è previsto il suo ritorno | c’è una data precisa

Il primo caldo dell’anno non si farà sentire prima del 10 aprile, secondo le previsioni. La data è stata comunicata da un servizio meteorologico che ha confermato l’assenza di temperature elevate fino a quella data. La regione si trova ancora sotto un’onda di freddo, con temperature che si mantengono sotto la media stagionale.

Firenze, 26 marzo 2026 – Brutte notizie per chi detesta il clima rigido: il caldo non arriverà almeno fino al 10 aprile. La Toscana è infatti ripiombata in un clima pienamente invernale, con neve sull’Appennino e temperature ben al di sotto della media stagionale. Pieno inverno in primavera. Un ritorno dell’inverno che ha sorpreso molti, anche se – assicurano gli esperti – non c’è nulla di eccezionale. «Siamo di fronte a una classica irruzione di aria fredda di origine artica – spiega Gaetano Genovese di 3B Meteo –; un fenomeno tutt’altro che raro nella primavera italiana. Episodi di neve a fine marzo si sono verificati spesso anche in passato». 🔗 Leggi su Lanazione.it

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