A partire da lunedì 18 maggio, la tennista italiana Jasmine Paolini dovrà difendere i punti ottenuti lo scorso anno agli Internazionali d’Italia, torneo WTA 1000 disputato a Roma. Lo scorso anno, Paolini ha vinto il titolo e, pertanto, perderà i 1000 punti maturati in quella occasione nel ranking mondiale. Questa sfida rappresenta un momento importante per la classifica della giocatrice, che si prepara a confrontarsi con le variabili di un torneo di alto livello.

L’ azzurra Jasmine Paolini difenderà a Roma il titolo vinto nel 2025: l’azzurra lo scorso anno colse il successo agli Internazionali d’Italia, torneo di categoria WTA 1000, e dunque lunedì 18 maggio scarterà i mille punti incamerati 52 settimane fa nel ranking mondiale. La tennista italiana, dunque, ripartirà a Roma virtualmente al di fuori della top ten mondiale: Paolini nell’aggiornamento del ranking WTA al termine del torneo di Madrid sarà ottava a quota 3722, in salita di una posizione rispetto all’ultima classifica rilasciata. L’azzurra a Roma, dunque, non potrà migliorare questo piazzamento, ma in caso di nuovo successo nel torneo capitolino potrebbe anche recuperare la posizione attualmente occupata, tornando, al termine degli Internazionali d’Italia, all’ ottavo posto a quota 3722.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026: Jasmine Paolini difende i 1000 punti del 2025. Gli scenari (migliori e peggiori) di classifica

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