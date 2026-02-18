Paolini-Errani eliminate a Dubai | doppia delusione per Jasmine nel WTA 1000

Paolini ed Errani sono state eliminate a Dubai a causa di una sconfitta netta contro Zvonareva e Siegemund, con il punteggio di 6-4 6-1. La coppia italiana ha perso al primo turno del torneo WTA 1000, segnando una doppia delusione per Jasmine, già uscita nel singolare contro Eala. Paolini ha subito il secondo ko consecutivo in questa stagione, evidenziando le difficoltà attuali nel suo percorso. La partita si è giocata sotto un caldo sole, con poche chance per le italiane di reagire.

