La ventenne Andreeva si è qualificata per la finale del torneo WTA 1000 di Madrid, dopo aver vinto anche a Linz. La giocatrice ha dichiarato di non lasciarsi influenzare dalle emozioni durante la competizione. La finale si giocherà tra lei e un’avversaria ancora da definire. Questo risultato rappresenta una tappa importante nella sua crescita nel circuito professionistico.

? Cosa sapere La diciannovenne Andreeva raggiunge la finale del WTA 1000 di Madrid dopo il successo a Linz.. La russa punta sulla gestione mentale e sul lavoro con l'ex tennista Conchita Martinez.. Madrid, 1° maggio 2026: la diciannovenne Andreeva ha conquistato l’accesso alla finale del torneo WTA dopo un percorso che ha la sconfitta di Baptiste, capace di eliminare la campionessa in carica Sabalenka solo due giorni fa. La giovane tennista russa, che ha festeggiato il compimento della sua diciannovesima età proprio oggi, sta vivendo una stagione sulla terra battuta straordinaria. Dopo il successo ottenuto a Linz e il traguardo della semifinale a Stoccarda, la prestazione in Spagna segna il ritorno della giocatrice in una finale di categoria 1000, un evento che non accadeva dai tempi di Indian Wells nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WTA Madrid, Andreeva in finale: “Non mi faccio influenzare

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