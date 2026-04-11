Al WTA 500 di Linz, in Austria, si sono disputate le semifinali e la finale vede due tenniste russe affrontarsi. La finale si svolgerà con una delle giocatrici che rappresenta ufficialmente il paese ospitante, anche se entrambe sono di nazionalità russa. Questa è la prima volta che il torneo si gioca su terra indoor, mentre in passato si era sempre disputato su superficie veloce.

Una finale tutta russa, sebbene ufficialmente una delle due sia sotto bandiera austriaca: è quanto accade al WTA 500 di Linz, in quella che è la prima e storica volta della terra indoor in un evento che da sempre è stato conosciuto per giocarsi sul veloce. Da una parte, infatti, c’è Mirra Andreeva, dall’altra Anastasia Potapova, che ha cambiato nazionalità sportiva proprio quest’anno. Andreeva, che ieri aveva eliminato la rumena Sorana Cirstea 7-6(4) 4-6 6-2, se n’è trovata un’altra davanti, vale a dire Elena-Gabriela Ruse (che aveva creato una sorpresa enorme rimontando al ritmo di 4-6 6-4 6-1 la lettone Jelena Ostapenko). In questo caso le cose sono molto più semplici, perché la russa trova un 6-4 6-1 che le consente di giocare la sua sesta finale WTA (finora il bilancio è di 4-1).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Linz 2026: Andreeva e Potapova nella finale in Austria

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