Writer aperitivo e film | pomeriggio di festa senza autorizzazione ai giardinetti

Nel pomeriggio di oggi, i giardinetti del Nei sono stati teatro di un appuntamento non autorizzato, promosso dal centro sociale Foa Boccaccio. L’area, conosciuta anche per il maxi graffiti con la scritta “Monza antifa” e per le attività di cineforum, è stata occupata da un evento che ha coinvolto writer, persone che hanno consumato aperitivi e spettatori di un film. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata rilasciata per questa manifestazione.

Il centro sociale Foa Boccaccio “invade” i giardinetti del Nei. Quel piccolo parco accanto al centro sportivo di via Enrico da Monza dove svetta un maxi graffito con la scritta “Monza antifa” - e dove da anni organizzano il cineforum - torna ad essere location per un grande evento organizzato dai.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Abbattono un albero senza autorizzazione: è caccia ai colpevoliNel cuore del centro cittadino, in via Mazzini a Battipaglia, è stata abbattuta senza permesso una delle alberature da parte di individui armati di... Italia nega l’uso di Sigonella agli Usa: stop ai bombardieri senza autorizzazioneLe ultime sul fronte della guerra L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella.