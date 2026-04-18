Abbattono un albero senza autorizzazione | è caccia ai colpevoli

Nella zona centrale di Battipaglia, lungo via Mazzini, un albero è stato abbattuto con una motosega senza che fosse ottenuto il permesso necessario. L'episodio si è verificato di recente, suscitando immediatamente l'interesse delle autorità. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e stabilire eventuali responsabilità legali. Nessuno al momento ha rivendicato l’azione, né ci sono dettagli su eventuali motivazioni.

Nel cuore del centro cittadino, in via Mazzini a Battipaglia, è stata abbattuta senza permesso una delle alberature da parte di individui armati di motosega. Sebbene l'accaduto non sia stato ancora ufficialmente denunciato, la Polizia Municipale sta indagando per risalire ai responsabili di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Tecniche di Abbattimento Alberi: tutto quello che devi sapere

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