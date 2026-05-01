Wood punisce l’errore di Digne e il Forest vola in semifinale di Europa contro il Villa

Nel match di andata delle semifinali di Europa League, il Nottingham Forest ha conquistato una vittoria importante contro il Villa. Durante la partita, un errore difensivo di un giocatore avversario ha portato alla rete decisiva. La squadra di casa ha dominato il gioco e si è portata avanti nel punteggio, avvicinandosi alla qualificazione alla finale. Questo risultato lascia aperti i giochi per l’andata di ritorno.

"> Il Nottingham Forest Domina l’Andata delle Semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest ha messo a segno un’importante vittoria nell’andata delle semifinali di Europa League, trionfando per 1-0 contro l’Aston Villa. Il gol decisivo è arrivato grazie a un rigore trasformato da Chris Wood, che ha regalato ai suoi una preziosa fetta di vantaggio per il ritorno previsto la prossima settimana. La partita si è disputata giovedì, in un’atmosfera carica di tensione e aspettative, con entrambi i team desiderosi di conquistare un posto nella finale. Questa vittoria non solo conferma la forza del Nottingham Forest, ma sottolinea anche l’importanza di ogni singolo gol in una competizione così esclusiva.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Wood punisce l’errore di Digne e il Forest vola in semifinale di Europa contro il Villa. Notizie correlate Leggi anche: Villa e Forest si sfidano nell’epica semifinale di Europa League. Chi avrà la meglio? Sorteggio Europa League: il Nottingham Forest ritrova il Midtjylland mentre l’Aston Villa affronta il LilleIl Nottingham Forest affronterà il Midtjylland negli ottavi di finale di Europa League e cercherà di vendicarsi per l’umiliante sconfitta al City...