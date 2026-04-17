Aston Villa e Nottingham Forest si preparano a sfidarsi nella semifinale di Europa League. Entrambe le squadre hanno superato le fasi precedenti del torneo e ora si contendono un posto in finale. La partita si svolgerà in una cornice di grande attesa tra i tifosi di entrambe le squadre, con i club pronti a scendere in campo per conquistare la qualificazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giovedì è stata una giornata memorabile per il calcio inglese, poiché Aston Villa ha inflitto una netta sconfitta al Bologna, mentre il Nottingham Forest ha avuto la meglio sul Porto, qualificandosi così per le semifinali dell’Europa League. Questi risultati non solo hanno sorpreso i tifosi, ma hanno anche suscitato un grande entusiasmo in vista del doppio incontro tra squadre britanniche. Aston Villa ha dimostrato una prestazione straordinaria, esprimendo un calcio altamente competitivo che ha schiacciato gli avversari italiani.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Villa e Forest si sfidano nell’epica semifinale di Europa League. Chi avrà la meglio?

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