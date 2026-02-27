Sorteggio Europa League | il Nottingham Forest ritrova il Midtjylland mentre l’Aston Villa affronta il Lille

Il sorteggio di Europa League ha assegnato al Nottingham Forest l'incontro con il Midtjylland negli ottavi di finale, mentre l’Aston Villa affronterà il Lille. La presenza di queste squadre è stata ufficializzata e i match si disputeranno nelle prossime settimane. La sfida tra Nottingham Forest e Midtjylland riporta alla memoria la sconfitta subita al City Ground lo scorso ottobre.

Il Nottingham Forest affronterà il Midtjylland negli ottavi di finale di Europa League e cercherà di vendicarsi per l’umiliante sconfitta al City Ground a ottobre. Ange Postecoglou era allora alla guida del Forest e non riuscì a impedire ai danesi di vincere 3-2 nella fase a gironi della competizione. Il Forest è arrivato a questo punto dopo aver evitato una rimonta del Fenerbahce ieri sera. L’Aston Villa ha fatto progressi molto più fluidi, qualificandosi automaticamente, e la loro ricompensa è un doppio confronto con il Lille, squadra della Ligue 1. A differenza della fase a gironi disputata fino al 202324, ciascuna squadra ha giocato otto partite nella fase a gironi di Europa League, tutte contro avversari diversi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: ripresa immediataAston Villa-Nottingham Forest è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili...

Aston Villa–Nottingham Forest: ultime news, probabili formazioni e pronosticoL'Aston Villa torna a Villa Park con l'obiettivo di rimettersi subito in carreggiata dopo lo stop dell'ultima giornata, che ha interrotto una lunga...

