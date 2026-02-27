Sorteggio Europa League | il Nottingham Forest ritrova il Midtjylland mentre l’Aston Villa affronta il Lille
Il sorteggio di Europa League ha assegnato al Nottingham Forest l'incontro con il Midtjylland negli ottavi di finale, mentre l’Aston Villa affronterà il Lille. La presenza di queste squadre è stata ufficializzata e i match si disputeranno nelle prossime settimane. La sfida tra Nottingham Forest e Midtjylland riporta alla memoria la sconfitta subita al City Ground lo scorso ottobre.
Il Nottingham Forest affronterà il Midtjylland negli ottavi di finale di Europa League e cercherà di vendicarsi per l’umiliante sconfitta al City Ground a ottobre. Ange Postecoglou era allora alla guida del Forest e non riuscì a impedire ai danesi di vincere 3-2 nella fase a gironi della competizione. Il Forest è arrivato a questo punto dopo aver evitato una rimonta del Fenerbahce ieri sera. L’Aston Villa ha fatto progressi molto più fluidi, qualificandosi automaticamente, e la loro ricompensa è un doppio confronto con il Lille, squadra della Ligue 1. A differenza della fase a gironi disputata fino al 202324, ciascuna squadra ha giocato otto partite nella fase a gironi di Europa League, tutte contro avversari diversi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: ripresa immediataAston Villa-Nottingham Forest è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili...
Aston Villa–Nottingham Forest: ultime news, probabili formazioni e pronosticoL’Aston Villa torna a Villa Park con l’obiettivo di rimettersi subito in carreggiata dopo lo stop dell’ultima giornata, che ha interrotto una lunga...
Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League: chi può affrontare chi, precedenti; Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League; Sorteggio ottavi Europa League e Conference: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Sorteggi ottavi Europa League | Squadre, accoppiamenti, data e dove vedere.
Europa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it
Diretta live sorteggio ottavi Europa League 2025/26, le avversarie di Roma e Bologna a rischio derbyGli abbinamenti per gli ottavi di Europa League decisi dall'urna per Roma e Bologna per le quali non è escluso il rischio derby in questa fase della competizione ... sport.virgilio.it
Europa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVE - facebook.com facebook
Europa League sorteggio diretta: #Roma e #Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVE x.com