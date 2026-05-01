Nel 2026, Wolverine e Metallica hanno lanciato una collaborazione nel settore del workwear, un settore che si sta affermando sempre di più tra le tendenze moda. La partnership combina elementi di abbigliamento da lavoro con uno stile ispirato al mondo musicale e vintage. La collezione si distingue per il suo approccio pratico e il design che mescola influenze utilitarie con un tocco di nostalgia. Questa iniziativa rappresenta una delle collaborazioni più inaspettate dell'anno nel panorama fashion.

Mentre la moda continua a flirtare con estetiche sempre più “real”, workwear-core, utility dressing e Americana rétro, Wolverine e Metallica hanno appena rilanciato una delle collaborazioni più interessanti — e sottovalutate — del fashion system contemporaneo. Perché sì, sulla carta potrebbe sembrare “solo” una capsule di stivali e T-shirt. Ma in realtà dentro questa partnership c’è molto di più: cultura workwear, nostalgia rock, estetica industriale e soprattutto una nuova idea di coolness che oggi piace tantissimo alla Gen Z. La nuova collab Wolverine x Metallica ha energia da concert tour anni 2000. La capsule 2026 ruota attorno al motto “Full Speed or Nothing”, che sembra praticamente uscito da una grafica Tumblr heavy metal del 2012.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Wolverine x Metallica è la collab workwear più cool e inaspettata del 2026

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