Recentemente è stata annunciata una collaborazione tra Hailey Bieber e Justin Bieber, legata a una linea di patch per acne dal design ispirato all’atmosfera del Coachella. L’annuncio ha sorpreso molti, considerando che la modella ha scelto di lanciare questa partnership mentre il cantante si preparava a esibirsi come headliner al festival musicale. La notizia ha fatto discutere per la sua combinazione inaspettata e per l’unione di due mondi diversi.

Ok ma parliamone: Hailey Bieber che lancia una collab beauty con Justin Bieber. mentre lui si prepara a headlinare il Coachella? Sembra una fanfiction, invece è reale. E ovviamente è già ovunque. I pimple patch diventano cute (finalmente) e sono una collab tutta Rhode x Justin Bieber. Partiamo dalla cosa più importante: i brufoli non si nascondono più, si accessorizzano. Rhode ha droppato dei pimple stickers idrocolloidali ma in versione super aesthetic — margherite, funghetti, jelly bean vibes, robe che sembrano emoji IRL. E sì, sono limitati. Tradotto: finiranno in tipo 3 minuti. La cosa interessante è proprio questa: trasformare qualcosa di “meh” come un cerottino anti-brufolo in un dettaglio cool da mostrare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rhode x Bieber è la collab più random (e geniale) del momento: pimple patch cute + vibe Coachella

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