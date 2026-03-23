Ok, fermiamoci un attimo: chi avrebbe mai detto che le Crocs sarebbero diventate quel pezzo statement che ti svolta il look — e pure l’umore? E invece eccoci qui, nel 2026, a parlare della nuova drop con Lego come se fosse la capsule più hot della stagione. Spoiler: lo è davvero. Dopo il primo teaser avvistato alla Paris Fashion Week (già lì vibes altissime), la collab torna con una nuova release che è praticamente un invito a giocare — letteralmente. Non importa se hai 12 o 32 anni: qui si entra in modalità creativa senza scuse. Sì, Crocs e Lego stanno per collaborare: il ritorno del “playcore” (ma fatto bene). Dimentica il minimalismo triste: questa collezione è un trip di colore, texture e nostalgia che però non scade mai nel cringe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Crocs x Lego è la collab più chaos-cute del momento (e sì, la vogliamo anche noi)

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