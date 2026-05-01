Brentford-West Ham sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio alle ore 16, si affrontano Brentford e West Ham in una partita valida per la penultima giornata di campionato. I padroni di casa sono a quota 48 punti e cercano di mantenere o migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano a ottenere punti importanti prima di affrontare le ultime quattro partite della stagione. La sfida si gioca in un momento chiave per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un bisogno comune di risultati.

Brentford contro West Ham a quattro giornate dalla fine del campionato con le Bees a quota 48 punti in classifica, in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee, e bisognose di prendersi tre punti perché la prossima sarà in trasferta all’Etihad. Anche gli Hammers però ne hanno bisogno, quartultimi come sono con sole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

brentford west ham sabato 02 maggio 2026 ore 16 00 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Brentford-West Ham (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Liverpool-West Ham (sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiPartita importantissima tra un Liverpool in lotta per un posto tra le prime cinque, per non restare fuori dalla Champions League il prossimo anno a...

Burnley-West Ham (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiVedremo come finirà venerdì sera tra Leeds e Nottingham Forest, ma la situazione di classifica per ora vede il Burnley penultimo con 15 punti e il...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Pronostico Brentford-West Ham: analisi e probabili formazioni 02/05/2026 Premier League; La classifica di Premier League: lo United vince ed è terzo in solitaria; Tottenham o West Ham, chi retrocede a pari punti: scontri diretti, differenza reti, spareggio, il regolamento della Premier League; PREVIEW | Brentford vs West Ham: team news, lineups, predictions (Premier League 02/05).

brentford west ham brentford west ham sabatoPronostico Brentford vs West Ham – 2 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Brentford e West Ham, in programma il 2 Maggio 2026 alle 16:00 al Brentford Community Stadio, promette equilibrio e intensità. news-sports.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.