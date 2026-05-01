Brentford-West Ham sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio alle ore 16, si affrontano Brentford e West Ham in una partita valida per la penultima giornata di campionato. I padroni di casa sono a quota 48 punti e cercano di mantenere o migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano a ottenere punti importanti prima di affrontare le ultime quattro partite della stagione. La sfida si gioca in un momento chiave per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un bisogno comune di risultati.

Brentford contro West Ham a quattro giornate dalla fine del campionato con le Bees a quota 48 punti in classifica, in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee, e bisognose di prendersi tre punti perché la prossima sarà in trasferta all’Etihad. Anche gli Hammers però ne hanno bisogno, quartultimi come sono con sole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brentford-West Ham (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Liverpool-West Ham (sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiPartita importantissima tra un Liverpool in lotta per un posto tra le prime cinque, per non restare fuori dalla Champions League il prossimo anno a... Burnley-West Ham (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiVedremo come finirà venerdì sera tra Leeds e Nottingham Forest, ma la situazione di classifica per ora vede il Burnley penultimo con 15 punti e il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pronostico Brentford-West Ham: analisi e probabili formazioni 02/05/2026 Premier League; La classifica di Premier League: lo United vince ed è terzo in solitaria; Tottenham o West Ham, chi retrocede a pari punti: scontri diretti, differenza reti, spareggio, il regolamento della Premier League; PREVIEW | Brentford vs West Ham: team news, lineups, predictions (Premier League 02/05). Pronostico Brentford vs West Ham – 2 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Brentford e West Ham, in programma il 2 Maggio 2026 alle 16:00 al Brentford Community Stadio, promette equilibrio e intensità. news-sports.it Il Tottenham torna a vincere dopo un’eternità, ma la squadra di De Zerbi rimane a due punti dalla salvezza: il West Ham batte l’Everton 2-1 al 92’ e la distanza rimane invariata. Quattro giornate dalla fine. Prossima giornata: Brentford-West Ham, Aston Villa-Tot x.com "Se uomo ama donna più di birra gelata davanti a tv con finale di Champions, forse vero amore, ma non vero uomo." “Rigore è quando arbitro fischia.” “Meglio perdere una partita 6-0 che sei partite 1-0.” Queste sono alcune delle frasi più celebri di Vujadin Boš - facebook.com facebook