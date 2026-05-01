Da un quarto di secolo, l’Associazione Strada del Vino dell’Alto Adige promuove il territorio attraverso iniziative che uniscono il ciclismo e la degustazione di vini locali. L’obiettivo è far scoprire ai visitatori le bellezze della regione vinicola tradizionale, offrendo esperienze sensoriali lungo percorsi dedicati. L’attività si svolge nel rispetto delle norme vigenti e coinvolge diversi produttori locali che partecipano all’iniziativa.

Da 25 anni l’ Associazione Strada del Vino dell’Alto Adige valorizza la regione vinicola tradizionale. Essendo una delle più antiche strade del vino in Italia (fondata nel 1964), quella altoatesina è più di un pittoresco percorso tra i vigneti: è il palcoscenico per esperienze uniche. Con eventi come la Notte delle Cantine, Melodie di Vini e Wine & Bike, l’associazione fa vivere tutta la diversità della Strada del Vino. Wine & Bike è una bella escursione guidata di mezza giornata che unisce natura, movimento e piacere del vino. Una guida accompagna i partecipanti dal punto d’incontro concordato in un piacevole tour in bicicletta attraverso la regione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Wine and Bike’. Pedalando e degustando. Emozioni sensoriali

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