Sabato 2 maggio 2026 alle ore 15:30 si disputerà la sfida tra Werder Brema e Augsburg, valida per la penultima giornata della Bundesliga. A tre turni dalla conclusione del campionato, il Werder Brema, guidato dall’allenatore Thioune, tenta di ottenere punti fondamentali per la salvezza, mentre l’Augsburg, con l’allenatore Baum, cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà sul campo del Werder Brema.

A 3 giornate dalla fine della Bundesliga il Werder Brema di Thioune cerca punti salvezza contro l’Augsburg di Baum. I werderaner si sono presi un punto importante a Stoccarda approfittando di una squadra stanca dai 120 minuti di coppa, un pareggio che alla luce del KO del St. Pauli vale quanto una vittoria. A +6 dal terzultimo posto basta una vittoria per chiudere definitivamente ogni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Augsburg (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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