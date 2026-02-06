Sabato pomeriggio il Friburgo di Streich affronta in casa il Werder Brema di Steffen. Dopo la sconfitta di misura contro lo Stoccarda, i padroni di casa cercano urgentemente una vittoria per risollevare il morale. Il match si gioca alle 15:30 e si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre che puntano a fare punti per migliorare la propria posizione in classifica.

Reduce dal KO di misura di Stoccarda il Friburgo di Streich cerca i 3 punti in casa contro il Werder Brema di Steffen. Partita tirata quella della Mercedes Benz Arena, di fatto decisa da un singolo episodio nel finale che ha piegato la prova gagliarda dei bianconeri dal punto di vista difensivo. Sesto KO esterno stagionale, e sogni di gloria che si allontanano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Werder Brema (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Friburgo Werder Brema

Analisi della sfida tra Werder Brema e Hoffenheim, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30.

Analisi della sfida tra Leverkusen e Werder Brema, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Friburgo Werder Brema

Argomenti discussi: Bundesliga, esonerato l'allenatore del Werder Brema; Borussia Dortmund - Heidenheim in Diretta Streaming | DAZN IT; SC Friburgo - SV Werder Brema Pronostico e confronto quote 07.02.2026; SC Freiburg vs Werder Brema Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 07-02-2026.

Pronostico Friburgo vs Werder Brema – 7 Febbraio 2026Nel cuore della Bundesliga, il 7 Febbraio 2026 alle 15:30, l’Europa-Park Stadion ospiterà una sfida dal peso specifico notevole: Friburgo - Werder Brema. Due ... news-sports.it

Werder Brema, ecco il nuovo allenatore: Thioune prende il posto di SteffenNuovo cambio in panchina in Bundesliga in questa stagione, scossa tecnica a Brema nel momento più delicato della stagione. Il Werder Brema ha deciso. tuttomercatoweb.com

Bundesliga, il Borussia Dortmund stende il Werder Brema: ok lo Stoccarda facebook