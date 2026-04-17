Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si gioca il derby tra Werder Brema e Amburgo, due squadre della Bundesliga. A cinque turni dalla fine del campionato, questa sfida può influenzare la classifica di entrambe le squadre, che si trovano in una posizione delicata. I padroni di casa arrivano in condizioni meno favorevoli rispetto agli avversari, rendendo il confronto particolarmente importante per le sorti di entrambe le formazioni.

A 5 giornate dalla fine della Bundesliga il nordderby tra Werder Brema e Amburgo vale un pezzo di salvezza per entrambe, con i padroni di casa messi decisamente peggio. La squadra di Thioune viene dallo scontro diretto perso contro il Colonia, terzo KO nelle ultime 4 gare. Il vantaggio fortunatamente sul terzultimo posto rimane di 3 punti grazie anche al Bayern Monaco vincente con largo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Amburgo (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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