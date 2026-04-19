In Liguria, un’associazione locale si dedica a offrire supporto alle famiglie con persone disabili nella provincia di Savona e a Genova. L’organizzazione si occupa di assistenza e sostegno diretto, intervenendo sul territorio per fornire aiuto concreto alle famiglie coinvolte. Questa realtà si inserisce nel panorama del volontariato locale, contribuendo a rafforzare la rete di supporto alle persone con disabilità e ai loro familiari.

L’impegno sociale nella provincia di Savona e a Genova trova una nuova linfa grazie all’azione dell’associazione Genitori de la nostra famiglia – Regione Liguria ODV, che si dedica al supporto delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari. Attraverso un modello basato sul volontariato attivo, l’organizzazione offre percorsi di inclusione, formazione e socializzazione che partono dalle radici storiche del territorio per rispondere ai bisogni concreti di bambini, ragazzi e adulti. Le radici di questa realtà affondano in un periodo cruciale per il welfare locale, precisamente negli anni ’80. In quel decennio, un gruppo di genitori si era riunito presso il centro della nostra famiglia a Varazze con un obiettivo molto chiaro: rivendicare il diritto alla cura, all’assistenza e alla riabilitazione per i propri figli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: la forza del volontariato che sostiene le famiglie disabili

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