Il principe Harry si schiera a fianco delle famiglie danneggiate dai social. A Los Angeles, il duca del Sussex si unisce alle vittime che hanno citato in giudizio Instagram e YouTube, accusandoli di aver causato danni psicologici ai figli. Tra loro, ci sono genitori in lutto, spesso sconvolti dalla perdita di figli adolescenti. Harry si mostra vicino alle loro battaglie, ringraziandoli per aver condiviso le loro storie più volte. La scena si svolge in modo inatteso, tra fotografie di bambini e testimonianze intense.

Harry, apparso a sorpresa tra le famiglie in guerra contro i social, nel suo discorso pieno di commozione ha fatto riferimento alla tempesta emotiva che lui stesso si è trovato affrontare quando lo scorso gennaio è comparso in tribunale a Londra per la causa intentata contro il Daily Mail, accusato di aver illegalmente raccolto informazioni sul suo conto: «Abbiamo ripetuto più volte che questa è una situazione alla Davide contro Golia. Mi sono trovato anch'io in situazioni simili, anche se molto diverse. Quando sei seduto in tribunale e provi un'emozione travolgente perché non riesci a credere che le persone dall'altra parte stiamo dicendo quello che stanno dicendo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe Harry sostiene le famiglie che hanno fatto causa ai social per i danni psicologici ai figli

Approfondimenti su harry principe

Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che i militari dell'alleanza NATO in Afghanistan non avrebbero avuto un ruolo significativo, sostenendo che non abbiano mai fatto nulla per gli Stati Uniti.

Ultime notizie su harry principe

Argomenti discussi: Il principe Harry geloso del successo di Meghan Markle; Il principe Harry affronta l’editore del Daily Mail a Londra con la difesa che adduce fonti legittime alla festa; Il principe Harry chiede la protezione della polizia durante la visita nel Regno Unito; Il sopravvissuto di Epstein chiede a Palace di esaminare i file e le e-mail del principe Andrea sul caso.

Ellie Goulding: la nuova fiamma è il principe Harry?Ellie Goulding: la nuova fiamma è il principe Harry? Dopo la fine della storia d’amore con Dougie Poynter, la cantante sembra aver scelto la famiglia reale. Almeno questo è quello che sostiene il ... 105.net

Re Carlo esclude «categoricamente» che «possa esserci un ruolo pubblico a metà per il principe Harry»Il loro incontro più recente (il primo dopo 19 mesi) è stato timidamente annunciato come l’inizio di una riconciliazione tra re Carlo e il figlio minore, il principe Harry. Tuttavia, fonti vicine a ... vanityfair.it

Eccoci qui con il sesto capitolo di questa rubrica dedicata alla fotografia della saga di Harry Potter. Vediamo come ne Il Principe Mezzosangue la trama e la sceneggiatura siano state accompagnate da un supporto visivo, che ha certamente aiutato a comunica - facebook.com facebook