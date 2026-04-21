Basket la Benacqsuita torna alla vittoria Due punti importanti sul campo di Casoria
La squadra di basket di Latina torna a vincere in trasferta contro Casoria, in una partita combattuta fino all’ultimo possesso. La sfida si è conclusa con due punti di vantaggio per la formazione ospite, dopo un confronto molto equilibrato. La partita si è svolta sul campo della Malvin PSA Casoria, con entrambe le squadre impegnate in una gara serrata fino alla fine.
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a vincere e lo fa al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, giocata sul campo della Malvin PSA Casoria. Una vittoria preziosa per i nerazzurri non solo per la classifica, ma anche per il morale, dopo un periodo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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