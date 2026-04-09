Caro-carburanti la Liguria non frena | petrolio giù prezzi su Ecco classifica e mappa del salasso
Nonostante il calo del prezzo del petrolio a livello internazionale, i prezzi dei carburanti in Liguria continuano a salire. I distributori adottano tariffe più alte rispetto alle variazioni di mercato, rendendo il rifornimento più costoso per gli automobilisti locali. La differenza tra il prezzo del petrolio e quello praticato nei distributori si mantiene evidente, creando una discrepanza tra i costi di approvvigionamento e quelli al dettaglio.
Il prezzo del petrolio scende a livello globale, ma per i cittadini italiani e liguri il pieno di gasolio o benzina rimane un salasso. È il paradosso che ogni automobilista ligure sperimenta ogni mattina davanti al tabellone del distributore: le quotazioni internazionali del petrolio flettono, ma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Caro carburanti, Urso gela i “furbetti del barile”: aumenti ingiustificati. Prezzi giù subito o colpiremo alla fonteCaro carburanti, il ministro Adolfo Urso ha convocato le principali aziende petrolifere chiedendo un adeguamento immediato dei prezzi dei carburanti.
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