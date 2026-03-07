Week end 7-8 marzo a Firenze e in Toscana | musei gratis per le donne spettacoli eventi

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo, a Firenze e in tutta la Toscana si svolgono numerosi eventi e iniziative, tra cui musei aperti gratuitamente per le donne, spettacoli teatrali e concerti. Alla Pergola sono in programma le esibizioni di Germano e Teardo, mentre il Maggio presenta l’opera di Lulli. Inoltre, si tiene la fiera quaresimale alle Cascine e vari concerti organizzati dagli Amici della Musica.

FIRENZE – Molti eventi in questo week end a Firenze e in Toscana. Domenica 8, Giornata internazionale della Donna, i musei e i luoghi della cultura statali saranno a ingresso gratuito per le donne in tutta la regione; anche i Musei Civici Fiorentini saranno aperti gratuitamente a tutte le donne. In provincia di Prato, la Villa medicea di Poggio a Caiano sarà aperta e l’8 marzo lo staff del museo offrirà al pubblico le due visite guidate tematiche “Donne in Villa. Queste ninfe e altre genti”, alle 10:30 e alle 15:30. Sabato 7 marzo alle 20 Federico Maria Sardelli, alla guida dell’Orchestra Modo Antiquo e del Coro de I Musici del Gran... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Cosa fare nel week-end: 8 marzo tra arte, polenta e passeggiateDalle mostre alle sagre gastronomiche, dagli spettacoli teatrali alle camminate tra le colline. Un weekend ricco, con la Giornata Internazionale della Donna come filo conduttore ... lavocediasti.it

