Waterpolo Preview | De Akker cerca il colpo contro Posillipo nella sfida decisiva
Il campionato di Serie A1 maschile di waterpolo riprende con la ventesima giornata, dopo una settimana di pausa, prima degli impegni del Settebello nelle fasi preliminari di World Cup. Tra le partite in programma, una sfida decisiva vede in campo la squadra di De Akker contro Posillipo. La giornata si svolge prima di lasciar spazio alle competizioni internazionali.
Il campionato di Serie A1 maschile torna protagonista dopo una settimana di pausa con i match della ventesima giornata, prima di lasciare spazio agli impegni del Settebello nelle fasi preliminari di World Cup. Nella sfida di cartello, la De Akker Bologna, reduce dalla qualificazione alla Final Four di Conference Cup, riceve il Circolo Nautico Posillipo. Un confronto diretto di grande importanza nella corsa al quarto posto, snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre. A presentare il momento dei felsinei è Rocco Valle, portiere della De Akker, che commenta lo storico approdo del club emiliano all’atto conclusivo della competizione europea e analizza le chiavi della sfida contro la formazione partenopea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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