Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una fase di instabilità, con tensioni che coinvolgono sia questioni internazionali che problematiche interne. Le dinamiche geopolitiche si fanno più complesse, mentre all’interno del paese si registrano divisioni e difficoltà politiche. La situazione attuale indica un cambiamento rispetto al passato, quando l’egemonia americana era considerata stabile e consolidata.

L’egemonia americana, un tempo pilastro incrollabile dell’ordine mondiale, attraversa oggi una stagione di profonda e inquietante metamorfosi. Il potere di Washington non si misura più solo sulla forza militare, ma si scontra con le crepe interne che minacciano la coerenza della sua proiezione globale. Tra il declino del sostegno al progresso scientifico, le aspre contese diplomatiche in Medio Oriente e l’incertezza che grava sulle alleanze transatlantiche, la politica estera degli Stati Uniti appare frammentata e priva di un centro gravitazionale certo. Analizzare queste tensioni significa comprendere come il ripiegamento verso l’interno stia ridisegnando i confini della sicurezza e dell’influenza su scala planetaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Washington in crisi: tra tensioni geopolitiche e crepe interne

IRAN JUST CONFIRMED ISRAEL'S CLAIM: AND THEN ALL HELL BROKE LOOSE

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