Le borse europee hanno ridotto i guadagni della giornata, con Piazza Affari che ha chiuso con un aumento dello 0,54%. Francoforte e Parigi sono aumentate rispettivamente dello 0,41%, ma i mercati si sono mossi con cautela, influenzati dall’incertezza sui future sviluppi geopolitici e sulle forniture di gas. La mancanza di una direzione precisa a Wall Street ha contribuito a questa fase di stabilizzazione.

I mercati europei hanno frenato i guadagni ottenuti nella sessione odierna, con Piazza Affari che si è assestata su un incremento dello 0,54%, riflettendo la cautela che ha colpito anche Francoforte e Parigi (+0,41%) a causa della mancanza di una direzione chiara registrata a Wall Street. Il clima di attesa che avvolge gli investitori è alimentato dalla prospettiva dei negoziati previsti per domani in Pakistan tra Stati Uniti e Iran, con un occhio costantemente rivolto allo stretto di Hormuz per le dinamiche legate ai flussi energetici mondiali. L’incognita energetica tra inflazione americana e stabilità del petrolio. La volatilità che. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa in cautela: tra tensioni geopolitiche e incognita gas

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