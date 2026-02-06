Il Dow Jones supera i 50.000 punti per la prima volta nella sua storia

Questa mattina, il Dow Jones ha raggiunto un nuovo record storico superando per la prima volta i 50.000 punti. La notizia ha sorpreso molti analisti, che non si aspettavano un’impennata così rapida. La Borsa di New York registra un rally deciso, spinta da investimenti forti e da buone notizie sull’economia. La soglia dei 50.000 punti rappresenta un traguardo simbolico e mette in evidenza la fiducia degli investitori nel mercato azionario.

Il Dow Jones, indice storico della Borsa di New York, ha superato venerdì per la prima volta nella sua storia la soglia simbolica dei 50.000 punti, nel corso di una seduta caratterizzata da un netto rialzo a Wall Street. Intorno alle 19.30 Gmt, il Dow Jones registrava un aumento del 2,24%, attestandosi a 50.002,61 punti. Come gli altri indici azionari statunitensi, aveva incontrato difficoltà all’inizio della settimana a causa di un ampio movimento di vendita dei titoli tecnologici. “Congratulazioni America!”. Così il presidente americano Donald Trump ha celebrato su Truth Social il record del Dow Jones. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Dow Jones supera i 50.000 punti per la prima volta nella sua storia Approfondimenti su Dow Jones Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storia Il Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia i 50. Elon Musk conquista un altro record: supera i 600 miliardi di dollari per la prima volta nella storia Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. This Would Be Bitcoins BEST Case Scenario! [Buy The NEXT Dip] Ultime notizie su Dow Jones Argomenti discussi: News Corp supera le stime trimestrali sui ricavi grazie alla crescita della divisione Dow Jones; Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storia; Borsa Usa, S&P 500 supera quota 7.000 in attesa decisione Fed e trimestrali Big Tech Da Reuters; Wall Street apre in rialzo, S&P 500 supera per la prima volta i 7.000 punti. Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storiaL'indice Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50.000 punti. Lo riporta il Wall Street Journal. L'indice delle blue-chip è salito di oltre il 2%, circa 1.100 punti, r ... ansa.it IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «IL DOW JONES SUPERA I 50.00 PUNTI PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA»Il Dow Jones, indice storico della Borsa di New York, ha superato venerdì per la prima volta nella sua storia la soglia simbolica dei 50.000 punti, nel corso ... agenziagiornalisticaopinione.it Mercati azionari statunitensi: deciso rimbalzo dopo una settimana di forti vendite. Dow Jones (.DJI): L'indice ha guadagnato l'1,00% (circa 500 punti), recuperando parte delle perdite subite nella sessione precedente, quando era sceso dell'1,2%. NVIDIA (#NV facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.