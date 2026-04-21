Dopo la conclusione dell’Amstel Gold Race, le cicliste si preparano già alla prossima competizione del Trittico delle Ardenne, il Freccia Vallone femminile 2026. La corsa vedrà protagonista la campionessa in carica, che punta a difendere il titolo, mentre tra le italiane ci saranno Trinca Colonel, Magnaldi e Paladin, pronte a mettersi in mostra. La gara si svolgerà sulle strade delle Ardenne, con le atlete che affronteranno un percorso impegnativo.

La regola dell’equilibrio assoluto sembra continuare a regnare sovrana. Non c’è nemmeno il tempo di archiviare i risultati maturati nell’Amstel Gold Race di domenica che è già ora di tornare in strada per vivere una nuova sfida, il secondo atto del Trittico delle Ardenne. S i corre domani la Freccia Vallone femminile. La tradizionale corsa in linea, siamo giunti alla ventinovesima edizione, prende il via da Huy alle 13:50 e si conclude al muro di Huy dopo 148,2 km. Nella scorsa edizione l’olandese Puck Pieterse si è imposta sulla connazionale Demi Vollering e sull’azzurra Elisa Longo Borghini. Si arriva, anche per le donne, sull’iconico Mur de Huy, a 204 metri di altitudine.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone femminile 2026, Vollering punta al successo. Italia per stupire con Trinca Colonel, Magnaldi e Paladin

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