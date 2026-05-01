Vuelle la spinta di capitan Bucarelli | Forza ora ripartiamo tutti insieme

Dopo una stagione intensa in cui la squadra è rimasta sempre in testa, la squadra ha visto sfumare la possibilità di una promozione diretta. Il capitano ha espresso sentimenti di delusione, riconoscendo la forte amarezza provata al termine di un cammino che aveva portato a buoni risultati. Ora, la squadra si prepara a ripartire con entusiasmo, puntando a una nuova sfida.

Bucarelli, quali sensazioni dopo aver visto sfumare la promozione diretta? "Non posso negare che dopo una stagione così bella, condotta sempre in testa, la delusione sia stata forte. Ma, prima della partita di Livorno, sapevamo che sarebbe potuta andare benissimo se i due risultati necessari per salire si fossero verificati, o comunque bene, perché partire da teste di serie per i playoff è fondamentale. Piangerci addosso ora non serve a nulla". Cos’ha detto ai suoi compagni alla ripresa degli allenamenti? "Quello che dovevo dire l’ho detto negli spogliatoi di Livorno: che ricominciare un altro campionato, perché di questo si tratta, potrebbe anche essere bellissimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, la spinta di capitan Bucarelli: "Forza, ora ripartiamo tutti insieme" Notizie correlate Leggi anche: Il trio Bucarelli, Maretto e Bertini porta la Vuelle alla vittoria Vuelle, Bucarelli spiega l’impresa. "Niente ansia, ma tanta lucidità. A Cividale una squadra matura»Capitan Lorenzo Bucarelli è il condottiero della splendida Victoria Libertas Pesaro che da tempo guida la classifica di A2. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La Vuelle sfrattata per i playoff è un caso politico: Biancani, basta con lo scaricabarile; Via alla post season con i Play-in, una delle tre squadre affronterà poi la Vuelle. Livorno e Milano a confronto. Chi vince se la vede con Rimini. Vuelle, la spinta di capitan Bucarelli: Forza, ora ripartiamo tutti insiemeBucarelli, quali sensazioni dopo aver visto sfumare la promozione diretta? Non posso negare che dopo una stagione così bella, condotta sempre in testa, la delusione sia stata forte. Ma, prima della p ... ilrestodelcarlino.it La Vuelle sfrattata per i playoff è un caso politico: «Biancani, basta con lo scaricabarile»PESARO La Vuelle sfrattata diventa un caso politico con il centrodestra che chiama in causa il sindaco Andrea Biancani. Aspes che prova a riportare tutto sul terreno della programmazione ... corriereadriatico.it Vuelle, nei quarti playoff arriverà l'instant replay. Squadra di nuovo al lavoro. I tifosi: «Inizia un nuovo campionato» La novità introdotta dopo il primo esperimento in Coppa Italia Leggi qui - facebook.com facebook