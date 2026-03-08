Il trio composto da Bucarelli, Maretto e Bertini ha guidato la squadra di Pesaro alla vittoria in una partita di basket. La sfida si è svolta il 8 marzo 2026 e ha visto i giocatori impegnati in un confronto molto intenso, tanto che alcuni spettatori hanno paragonato il ritmo di gioco a una partita con le mazze da baseball. Durante il secondo tempo, gli arbitri non hanno fischiato alcune infrazioni, portando a momenti di grande tensione tra i giocatori.

Pesaro, 8 marzo 2026 - Una partita di basket giocata con le mazze da baseball. Se gli arbitri avessero fischiato tutto nel secondo tempo avrebbero giocato un uno contro uno Leka e Bechi. Gara spigolosa quella che ha messo di fronte Pesaro e Cremona. E alla fine i due punti li porta a casa la formazione di casa perché ha fatto valere la maggiore prestanza fisica dei suoi uomini con il trio Bucarelli, Maretto e Bertini che hanno fatto canestro quando il match stava rotolando verso la fine con le due formazioni che combattevano punto a punto. Pesaro vince alla fine per 76 a 64, ringrazia i vicini di casa riminesi che hanno vinto contro Brindisi rimettendo di nuovo la Vuelle in testa alla classifica in solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trio Bucarelli, Maretto e Bertini porta la Vuelle alla vittoria

