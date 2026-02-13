Vuelle Bucarelli spiega l’impresa Niente ansia ma tanta lucidità A Cividale una squadra matura

Lorenzo Bucarelli, capitano della Victoria Libertas Pesaro, spiega come la squadra sia riuscita a mantenere la testa della classifica di A2 grazie a una mentalità lucida e senza ansia, anche dopo aver vinto cinque partite consecutive, e sottolinea che a Cividale la squadra ha dimostrato di essere matura e pronta a affrontare ogni sfida.

Capitan Lorenzo Bucarelli è il condottiero della splendida Victoria Libertas Pesaro che da tempo guida la classifica di A2. Anche nella vittoria di Cividale è stato fondamentale confermandosi uno dei migliori play del campionato. Lorenzo, che vittoria è stata a Cividale? "E’ stata una partita da playoff. Una gara dura, con molti strappi, sia da una parte che dall’altra. Noi siamo stati bravi a ricucire sempre e abbiamo recuperato palloni nel momento decisivo. Sul - 6 a 1 minuto dalla fine siamo stati freddi e lucidi coprendo in difesa e andando bene sui nostri target". Ma come si rimane aggrappati ad una partita dove si è sempre stati sotto per quasi tutti i 40’ per poi vincere nel finale? "E’ un segno di maturità della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

