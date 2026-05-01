Voragine in via Guido Reni strada chiusa

A Latina, una voragine si è formata sotto il manto stradale di via Guido Reni, provocando la chiusura temporanea della strada al traffico. La zona è stata interdetta alle auto per motivi di sicurezza. Le autorità stanno valutando le modalità di intervento per riparare il danno e ripristinare la circolazione. Nessuna persona è stata coinvolta finora.

A causa di una voragine che si è creata sotto il manto stradale di via Guido Reni a Latina, la strada è stata chiusa al traffico. La buca è stata segnalata dai passanti e ha richiesto l'intervento della Polizia Locale per la chiusura del tratto interessato, all'altezza dell'incrocio con via.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al traffico Leggi anche: Voragine ad Ottavia: strada chiusa e bus deviati Altri aggiornamenti Temi più discussi: Latina, si apre una voragine in Via Guido Reni vicino all’ospedale; Latina, enorme voragine si apre davanti l'ospedale Goretti: strada chiusa; Latina – Si apre una voragine, chiusa la strada vicino al pronto soccorso; Terracina, scontro fra pullman del Cotral sull’Appia, 20 passeggeri feriti. Latina, si apre una voragine in Via Guido Reni vicino l’ospedaleLATINA – Una voragine nell’asfalto di Via Guido Reni a pochi passi dall’ospedale di Latina. Si è aperta oggi pomeriggio e a dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti d ... radioluna.it Voragine in strada, traffico deviato nei pressi dell'ospedaleIl cedimento improvviso del manto stradale in via Guido Reni, nei pressi del pronto soccorso, a causa di un guasto della fognatura ... latinaoggi.eu Guido Reni, Testa di vecchio [San Giuseppe], 1638-1640 circa, olio su tela, 63x53 cm, Galleria Corsini, Roma. Per il biografo seicentesco Carlo Cesare Malvasia, in grado di fornire la descrizione più dettagliata della vita e delle opere del maestro bolognese, - facebook.com facebook A Palazzo Metternich “Le muse degli infiniti canti”. I @MuseiRealiTo hanno presentato la mostra “Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio” e prestato all’Ambasciata, per la visione al pubblico, “Morte di Lucrezia” di Guido Reni. @MiC_Italia @ItalyMFA_int x.com