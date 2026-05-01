Voragine in via Guido Reni strada chiusa

Da latinatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina, una voragine si è formata sotto il manto stradale di via Guido Reni, provocando la chiusura temporanea della strada al traffico. La zona è stata interdetta alle auto per motivi di sicurezza. Le autorità stanno valutando le modalità di intervento per riparare il danno e ripristinare la circolazione. Nessuna persona è stata coinvolta finora.

A causa di una voragine che si è creata sotto il manto stradale di via Guido Reni a Latina, la strada è stata chiusa al traffico. La buca è stata segnalata dai passanti e ha richiesto l'intervento della Polizia Locale per la chiusura del tratto interessato, all'altezza dell'incrocio con via.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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