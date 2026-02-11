Voragine sulla carreggiata | strada chiusa al traffico

Una voragine si è aperta in strada a Mezzolara di Budrio, bloccando il traffico. La buca, profonda e larga, ha costretto a chiudere la carreggiata tra il Consorzio Agrario e il cimitero. Sul posto sono arrivati i tecnici per fare le verifiche e capire come intervenire. La strada resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

Una buca profonda e ampia che ha interrotto la viabilità. È accaduto in via Pianella, a Mezzolara di Budrio, dove il tratto di strada tra il Consorzio Agrario e il cimitero è stato per eseguire le verifiche. Per verificare le condizioni della carreggiata, la scorsa notte sono intervenuti anche i.

