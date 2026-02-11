Voragine sulla carreggiata | strada chiusa al traffico

Una voragine si è aperta in strada a Mezzolara di Budrio, bloccando il traffico. La buca, profonda e larga, ha costretto a chiudere la carreggiata tra il Consorzio Agrario e il cimitero. Sul posto sono arrivati i tecnici per fare le verifiche e capire come intervenire. La strada resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

Una buca profonda e ampia che ha interrotto la viabilità. È accaduto in via Pianella, a Mezzolara di Budrio, dove il tratto di strada tra il Consorzio Agrario e il cimitero è stato per eseguire le verifiche. Per verificare le condizioni della carreggiata, la scorsa notte sono intervenuti anche i.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Questa pomeriggio, intorno alle 17, una voragine si è aperta in via Calenda e ha costretto le autorità a chiudere tutta la strada al traffico.

A Fuorigrotta, via Caravaggio è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un cedimento nel manto stradale.

Voragine su un ponte a Carrù: strada chiusa in località Sant’AnnaCUNEO – Poco dopo le 5 di questa mattina, sabato 7 febbraio, è scattato l’allarme a Carrù per una voragine apertasi sulla carreggiata di un ponte in località Sant’Anna. L’attraversamento, parte di una ... quotidianopiemontese.it

Si apre una piccola voragine in mezzo alla strada: due auto danneggiate a SavonaUna piccola voragine in mezzo alla strada. È successo poco prima delle 5:30 di questa mattina, in via Carissimo e Crotti, quando due automobilisti hanno segnalato alla sala operativa dei vigili del ... primocanale.it

Roberto Russo. . Parte iniziale di via Ilioneo da qualche minuto strada interrotta per chi viene da via Cerbone, si è aperta una piccola voragine al centro della carreggiata, auspichiamo un pronto ripristino della normalità. - facebook.com facebook