Spiaggia delle Tartarughe sommersa dai rifiuti | scatta l’operazione di pulizia dell’Associazione Domizia

L’Associazione Domizia ha deciso di intervenire sulla spiaggia delle Tartarughe, che si è riempita di rifiuti dopo settimane di abbandono. La causa è l’inciviltà di alcuni visitatori che lasciano bottiglie e sacchetti sulla battigia. Sabato 21 febbraio, alle 8 del mattino, i volontari si riuniranno per rimuovere i rifiuti e ripristinare l’area. La spiaggia, frequentata spesso da famiglie e appassionati di snorkeling, rischia di perdere il suo fascino a causa di questa problematica.

L'Associazione Domizia annuncia l'"Operazione speciale di pulizia" che si svolgerà sabato 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso la Spiaggia delle Tartarughe, nel tratto di arenile alla destra della foce dei Regi Lagni, uno degli ecosistemi più preziosi e fragili della costa domiziana. Le recenti mareggiate hanno riversato sull'arenile un'enorme quantità di rifiuti, soprattutto plastici, creando un tappeto di materiali che minaccia il sistema dunale e la ricca biodiversità dell'area. Particolare preoccupazione riguarda le tartarughe marine Caretta caretta, che negli ultimi anni hanno scelto con crescente frequenza questo tratto di spiaggia per la nidificazione, e il Fratino (Charadrius alexandrinus), specie protetta che qui trova uno dei suoi pochi habitat riproduttivi di tutta Italia.