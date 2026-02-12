Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate pulizia straordinaria alla Spiaggia delle Tartarughe

Dopo le mareggiate, le spiagge del litorale domizio sono state sommerse da rifiuti, principalmente plastica. Le autorità hanno deciso di intervenire con una pulizia straordinaria per rimuovere il tappeto di immondizia che si è accumulato, mettendo a rischio le dune e la biodiversità locale. Operai e volontari si sono messi subito al lavoro per liberare la spiaggia, che ora attende interventi più duraturi per evitare che la situazione si ripeta in futuro.

Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, in particolare plastici, creando un vero e proprio tappeto che minaccia le dune e la biodiversità dell’area. Per affrontare l’emergenza, l’Associazione Domizia organizza sabato 21 febbraio un intervento straordinario di pulizia alla “Spiaggia delle Tartarughe”, alla Foce dei Regi Lagni, uno degli ecosistemi più fragili e preziosi della costa domiziana. Particolare attenzione sarà dedicata alle tartarughe marine Caretta caretta e al Fratino (Charadrius alexandrinus), specie protetta che qui trova uno dei pochi habitat riproduttivi in Italia.🔗 Leggi su Casertanews.it

