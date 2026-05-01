Volo Delta bloccato a Miami | passeggero al cellulare viene rimosso

Lunedì scorso, un passeggero di una compagnia aerea americana è stato fatto scendere da un volo in partenza da Miami verso Atlanta. L'incidente ha causato un ritardo di circa un'ora nel decollo, a causa dell'intervento delle forze dell'ordine sulla pista. La rimozione è avvenuta mentre il passeggero era al telefono. La polizia è intervenuta durante le operazioni di imbarco, senza ulteriori dettagli disponibili.

? Cosa sapere Un passeggero Delta Air Lines viene rimosso dalla pista di Miami lunedì scorso.. Il decollo verso Atlanta subisce un ritardo di un'ora per l'intervento della polizia.. Lunedì scorso, un passeggero su un volo Delta Air Lines in partenza da Miami ha causato il blocco del decollio verso Atlanta rifiutandosi di interrompere una conversazione telefonica nonostante i ripetuti ordini del personale di bordo. Il disordine è scoppiato durante le fasi più sensibili della manovra di stacco dal suolo. Mentre l’aeromobile si preparava a lasciare la pista dell’aeroporto di Miami, l’equipaggio ha rilevato che un viaggiatore continuava a utilizzare il cellulare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volo Delta bloccato a Miami: passeggero al cellulare viene rimosso Notizie correlate Passeggero rifiuta di chiudere la telefonata durante il decollo: scoppia il caos sul volo della Delta Air LinesScoppia il putiferio su un volo della Delta Air Lines che da Miami sarebbe dovuto partire per Atlanta. Aeroporto Catania: Delta riprende volo diretto per New YorkRiparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines da Catania per l’aeroporto JFK di New York. Altri aggiornamenti Caos su volo Delta: due piccioni bloccano l’aereo e fanno ritardare il decollo – il video è viraleSi tratta di due piccioni, che sono riusciti ad intrufolarsi a bordo di un volo Delta Airlines, causando l’interruzione delle operazioni di decollo. Il primo volatile è stato notato mentre volava ... video.corriere.it Piccioni viaggiatori bloccano un volo Delta: pilota costretto a rientrare al gate due volteSingolare disavventura per un volo Delta Airlines partito dall’aeroporto di Minneapolis-Saint Paul, dove due piccioni sono riusciti a introdursi nella cabina passeggeri causando ritardi e disagi. Il ... notizie.tiscali.it