Durante un volo dalla Florida verso una grande città del nord, un passeggero ha rifiutato di interrompere una telefonata mentre l’aereo stava per decollare. L’episodio ha causato un forte scompiglio tra i passeggeri e l’equipaggio, portando alla necessità di intervenire per gestire la situazione. L’incidente ha attirato l’attenzione di autorità e servizi di sicurezza, che hanno preso provvedimenti per garantire la sicurezza del volo.

Scoppia il putiferio su un volo della Delta Air Lines che da Miami sarebbe dovuto partire per Atlanta. Durante le delicatissime fasi del decollo, infatti, uno dei passeggeri ha continuato a parlare al telefono, rifiutandosi di attaccare quando è stato invitato a farlo sia dal personale di volo che dalle altre persone che si trovavano a bordo. Il fatto si è verificato lunedì scorso. Il vettore della Delta, in partenza dall'aeroporto di Miami, si stava preparando a decollare, quando il personale si è accorto che uno dei passeggeri era ancora immerso in una conversazione telefonica. Come è noto a chiunque viaggia in aereo, non si possono effettuare o ricevere telefonate durante il decollo e l'atterraggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Passeggero rifiuta di chiudere la telefonata durante il decollo: scoppia il caos sul volo della Delta Air Lines

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