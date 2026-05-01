Volley traguardo storico per Ghelfi | superati gli 8.000 punti

Durante la partita di sabato ad Asola, il giocatore di pallavolo ha raggiunto un traguardo importante superando gli 8.000 punti in carriera. La sua prestazione ha attratto l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un momento significativo per la sua carriera. La partita si è conclusa con questa marcatura che rappresenta un risultato di rilievo nel suo percorso sportivo.

? Cosa sapere Francesco Ghelfi supera gli 8.000 punti in carriera durante la sfida di sabato ad Asola.. Il traguardo storico consolida il primato del giocatore nel volley minore modenese.. Francesco Ghelfi ha superato la soglia degli 8.000 punti in carriera durante la sfida giocata sabato scorso ad Asola, segnando un traguardo storico per il volley minore modenese nel pieno della volata finale del Top Volley. L’opposto della National Villa d’Oro ha messo a segno 18 punti nella trasferta vincente, consolidando una presenza che dura ormai da circa vent’anni nel sportivo locale. Il giocatore, formatosi nel vivaio dello Stadium Mirandola dove ha raggiunto l’A3 nella stagione 202223, vanta un percorso che lo ha indossare le maglie di Carpi e S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley, traguardo storico per Ghelfi: superati gli 8.000 punti Notizie correlate Shavon Shields supera i 2000 punti: un traguardo storico per il capitanoNel contesto delle competizioni europee, una tappa storica mette in luce Shavon Shields: durante l’incontro di Milano contro Dubai, l’atleta ha... Milan-Juventus: sfida da 5.000 punti. I bianconeri cercano lo storico sorpasso a San SiroLa Juventus affronta il Milan allo stadio Giuseppe Meazza con la possibilità di raggiungere quota 5. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Apoteosi Rossano Volley: doppio traguardo storico per il volley maschile e femminile; Piacenza in festa per la Gas Sales Bluenergy Traguardo storico. Curti E’ solo l’inizio fotogallery; Il Gonfalone d’Argento per la Savino Del Bene Volley; Tappa nazionale di beach volley, si costituisce il comitato organizzatore con le associazioni sportive di pallavolo. Apoteosi Rossano Volley: doppio traguardo storico per il volley maschile e femminileImpresa a Cutro, le gialloblù vincono 3-0 e conquistano la finalissima per la Serie B. Festa doppia in società: Mister Labonia guida i ragazzi alla promozione in Serie D. cosenzapost.it La Vbc Arnopolis scrive la storia: promossa in B1Un piccolo paese di poco più di 5mila anime, una società nata nella piazza del centro storico, con un campo disegnato nell’asfalto e una passione per il volley tramandata di generazione in generazione ... arezzonotizie.it LIVE PRESS CONFERENCE CEV CHAMPIONS LEAGUE In diretta da Istanbul, la conferenza stampa di presentazione della Final Four di CEV Champions League, con le nostre squadre italiane Imoco Volley e @saSavino Del Bene Volley Scandicci - facebook.com facebook