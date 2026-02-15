Shavon Shields supera i 2000 punti | un traguardo storico per il capitano
Shavon Shields ha raggiunto i 2000 punti in carriera durante la partita di Milano contro Dubai, un risultato che segna un momento importante per il capitano. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno seguito con entusiasmo ogni suo movimento in campo. Shields si è distinto con una serie di canestri decisivi, dimostrando tutta la sua esperienza e determinazione.
Nel contesto delle competizioni europee, una tappa storica mette in luce Shavon Shields: durante l’incontro di Milano contro Dubai, l’atleta ha superato la soglia dei 2.000 punti in EuroLeague, diventando il primo giocatore di Olimpia a raggiungere tale traguardo nella massima competizione continentale. La prestazione conferma Shields come punto di riferimento offensivo del club, capace di elevare costantemente il livello della squadra e di contribuire in modo decisivo ai risultati stagionali. Shields è da quasi due anni il miglior realizzatore nella storia della squadra biancorossa, proseguendo una progressione che lo ha collocato al massimo della classifica del club in questa competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Ocse, traguardo storico dell’export, l’Italia supera il Giappone e si colloca al quarto posto nel mondo: gufi annichiliti
L’Italia raggiunge un risultato storico nel commercio internazionale, superando il Giappone e posizionandosi al quarto posto tra i maggiori esportatori mondiali.
Mondiale Under 17, l’Italia conquista la medaglia di bronzo! Storico traguardo per la formazione di Favo che supera nella finalina il Brasile ai calci di rigoreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpia Milano: un’altra prova fallita contro Dubai e il play-in si allontana.
Shavon Shields nella storia dell'Olimpia: è il primo a 2000 punti in EuroLeagueUn’altra pagina di storia per Shavon Shields, che nella sfida contro Dubai ha raggiunto un traguardo senza precedenti diventando il primo giocatore a superare quota 2.000 punti in EuroLeague ... m.pianetabasket.com
SHAVON SHIELDS SEMPRE PIÙ NELLA STORIA DELL'OLIMPIA MILANO È il primo giocatore a superare quota 2.000 punti in EuroLeague con la maglia dell’Olimpia Milano. x.com
SHAVON SHIELDS SEMPRE PIÙ NELLA STORIA DELL'OLIMPIA MILANO È il primo giocatore a superare quota 2.000 punti in EuroLeague con la maglia dell’Olimpia Milano. facebook