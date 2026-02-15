Shavon Shields supera i 2000 punti | un traguardo storico per il capitano

Shavon Shields ha raggiunto i 2000 punti in carriera durante la partita di Milano contro Dubai, un risultato che segna un momento importante per il capitano. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno seguito con entusiasmo ogni suo movimento in campo. Shields si è distinto con una serie di canestri decisivi, dimostrando tutta la sua esperienza e determinazione.