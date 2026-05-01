volare alto aiuta non pensiamo al potere ma al mito e al sacro

Negli ultimi tempi, la politica culturale del centrodestra si trova al centro di numerose polemiche, alcune interne, che spesso si concentrano su questioni legate ai posti e al potere. La discussione si svolge senza approfondimenti sui contenuti o sugli obiettivi, con un tono che sembra più di scontro che di confronto. Questa situazione riflette le tensioni che attraversano il panorama politico e culturale attuale.

La politica culturale del centrodestra è in questi ultimi tempi prigioniera di polemiche, anche interne, che spesso hanno soltanto come tema posti e potere. Quello che invece io mi aspetto dalla cultura di un conservatorismo che sia illuminato è una grande fabbrica di idee e di conseguenti progetti per superare definitivamente quel conformismo ilare e comodo, quel nichilismo cupo e senza speranza che ha dominato per lunghe stagioni in Italia. Per me, credo che la cultura e il sapere siano la legittimazione autentica della democrazia, se non la si vuole ridurre a quella «curiosa sopravvalutazione della statistica» di cui parla Jorge Luis Borges.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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