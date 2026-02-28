Amadeus ha commentato la situazione attuale dell’Inter, sottolineando che, dopo l’esperienza in Champions, ora il focus è sul campionato. Ha evidenziato che lo Scudetto è vicino, affermando che la squadra si sta concentrando sulla rincorsa al titolo. Le sue parole riflettono l’orientamento del club verso le prossime sfide di campionato, lasciando da parte le competizioni europee.

Questo testo sintetizza le riflessioni espresse sul momento dell’Inter, con particolare attenzione al contesto di campionato, alle considerazioni su chiavi tattiche e agli interventi sui protagonisti in campo. L’obiettivo è offrire una lettura chiara e driven dai fatti, evidenziando i punti salienti emersi dall’intervento. Si osserva che l’eliminazione in Champions League ha permesso di indirizzare l’attenzione sul campionato, ritenuto prioritario in questa fase. L’impostazione è orientata a consolidare la leadership in classifica. Viene riconosciuta la solidità del Bodo Glimt, una squadra forte e strutturata che ha dimostrato valore anche contro avversari di calibro europeo, nonostante la mancanza di individualità di spicco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Amadeus: «Mi dispiace per la Champions, ma ora pensiamo al campionato. Lo Scudetto è a un passo»

Leggi anche: Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!»

Napoli, ancora una rimonta: passo avanti per la Champions League, ma lo scudetto è lontanoNapoli, 16 febbraio 2026 - Il Maradona in stagione era stato violato in Champions League dal Chelsea e, storia ancora più recente, in Coppa Italia...

Tutti gli aggiornamenti su Amadeus.

Temi più discussi: Lucio Presta: Io fatto fuori da Sonia Bruganelli e dalla moglie di Amadeus, sogno un ultimo Sanremo. E mi manca Bonolis; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Lucio Presta: Mia moglie Paola Perego per mesi non è uscita di casa. Sonia Bruganelli nutre una smisurata sete di potere, Bonolis mi manca. Amadeus ha fallito; Sanremo 2026, Conti e gli ascolti in calo: il sorriso e la risposta.

Lucio Presta: «Io fatto fuori da Sonia Bruganelli e dalla moglie di Amadeus, sogno un ultimo Sanremo. E mi manca Bonolis»Lucio Presta non si sente più scaltro e nemmeno furbo. Non si è mai sentito invece Brucio Presta, come definito da ... msn.com

Lucio Presta attacca la moglie di Amadeus: Dopo tutto quello che le ho fatto guadagnare, lavora contro di meLucio Presta accusa la Civitillo di ostilità e critica Amadeus dopo la rottura professionale, l’addio alla Rai e i risultati della nuova esperienza televisiva. Lucio Presta, il caso mediatico dopo la ... msn.com

E' lo spettacolo più fiacco della storia. Rimpiango Amadeus, che mi stava sui cabbasisi. - facebook.com facebook

È contentissimo. La disperazione è vostra che non sapete più che stronzata inventarvi: pure Amadeus lasciò prima una conferenza stampa per partecipare alle prove con un ospite. Come in passato è accaduto ad altri conduttori, perché a Sanremo c’è sempre x.com