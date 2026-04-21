Massini al Bonci | il mito di Donald tra potere finanziario e politica

Il Teatro Bonci ospiterà dal 22 al 26 aprile l’ultima opera teatrale di Massini, intitolata Donald. La rappresentazione si terrà nelle date del 22, 24, 25 e 26 aprile e sarà la prima messa in scena di questa produzione. La pièce affronta temi legati a potere finanziario e politica, riflettendo su figure e dinamiche legate a questi ambiti. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino e sarà aperta al pubblico.

Il Teatro Bonci ospiterà nelle date del 22, 24, 25 e 26 aprile l’ultima opera teatrale di Massini, intitolata Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, che ricostruirà l’ascesa del miliardario newyorkese fino alla sua prima vittoria elettorale nel 2016. L’evento porterà in scena un’analisi approfondita della figura del presidente americano attraverso una narrazione che fonde realtà storica e mito. L’archetipo del potere tra finanza e politica. Massini, già insignito del Tony Award, affronta con questo nuovo testo la responsabilità di offrire una drammaturgia capace di riflettere il proprio tempo. Il fulcro del racconto riguarda la trasformazione dei meccanismi di consenso: secondo lo scrittore, il patrimonio economico è diventato lo strumento principale per ottenere l’approvazione e il riconoscimento sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massini al Bonci: il mito di Donald tra potere finanziario e politica Notizie correlate Mediobanca: 80 anni di potere finanziario tra storia e innovazioneL’istituto finanziario milanese compie ottant’anni di attività, tracciando un percorso che ha trasformato il volto dell’economia reale italiana... Stefano Massini dietro la maschera di Trump: "Indago l’uomo che si è costruito un mito"Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo porta al Bonci il suo più recente lavoro teatrale: "Donald. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stefano Massini racconta al teatro Bonci la storia di Donald 'Golden Man'; Stefano Massini dietro la maschera di Trump: Indago l’uomo che si è costruito un mito; Stefano Massini dietro la maschera di Trump | Indago l’uomo che si è costruito un mito. Stefano Massini racconta al teatro Bonci la storia di Donald 'Golden Man'L’ultimo lavoro teatrale di Stefano Massini, l’unico scrittore italiano ad aver vinto il prestigioso Tony Award, arriva il 22, 24, 25 e 26 aprile al Teatro Bonci di Cesena: dopo i successi nei teatri ... msn.com Stefano Massini dietro la maschera di Trump: Indago l’uomo che si è costruito un mitoLo scrittore porta sulla scena al Bonci la biografia del presidente: Occorre tornare indietro nel tempo e ricostruire le cause ... ilrestodelcarlino.it Stefano Massini ha portato a teatro Main Kampf, uno spettacolo intenso che mette in luce il potere delle parole. Ascolta il servizio completo della nuova puntata del Settimanale della cultura in esclusiva su MATEX TV! Guarda le puntate dal tuo smartphone c facebook PRIMA ASSOLUTA! [VERTIGINI - Anatomia di una bugia] con BARBARA MASSINI. SILVANO ALPINI EMILIO SPERA (pianoforte) sabato 18 aprile – ore 21.30 teatro di Cavriglia (AR) biglietti: oooh.events/evento/barbara… prenotazioni: ph. 350 1349574 - 055 x.com