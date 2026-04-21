Massini al Bonci | il mito di Donald tra potere finanziario e politica

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Bonci ospiterà dal 22 al 26 aprile l’ultima opera teatrale di Massini, intitolata Donald. La rappresentazione si terrà nelle date del 22, 24, 25 e 26 aprile e sarà la prima messa in scena di questa produzione. La pièce affronta temi legati a potere finanziario e politica, riflettendo su figure e dinamiche legate a questi ambiti. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino e sarà aperta al pubblico.

Il Teatro Bonci ospiterà nelle date del 22, 24, 25 e 26 aprile l’ultima opera teatrale di Massini, intitolata Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, che ricostruirà l’ascesa del miliardario newyorkese fino alla sua prima vittoria elettorale nel 2016. L’evento porterà in scena un’analisi approfondita della figura del presidente americano attraverso una narrazione che fonde realtà storica e mito. L’archetipo del potere tra finanza e politica. Massini, già insignito del Tony Award, affronta con questo nuovo testo la responsabilità di offrire una drammaturgia capace di riflettere il proprio tempo. Il fulcro del racconto riguarda la trasformazione dei meccanismi di consenso: secondo lo scrittore, il patrimonio economico è diventato lo strumento principale per ottenere l’approvazione e il riconoscimento sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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