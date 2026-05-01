Vola ’Reway Group’ Approvato il bilancio del colosso lunigianese Crescita a doppia cifra

Reway Group, azienda lunigianese attiva nel settore del risanamento infrastrutturale e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025. Nel corso dell’esercizio, la società ha registrato un aumento dei ricavi a doppia cifra rispetto all’anno precedente, consolidando la sua posizione sul mercato. I dati ufficiali sono stati comunicati dall’azienda in una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

Reway Group, il colosso lunigianese del risanamento infrastrutturale quotato su Euronext Growth Milan, archivia un 2025 all’insegna di una crescita a doppia cifra. L’assemblea degli azionisti, riunitasi a Licciana Nardi sotto la presidenza di Paolo Luccini, ha approvato un bilancio che consolida la posizione del gruppo come principale operatore italiano nel settore del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, nonché unico ’player’ nazionale a presidiare anche la manutenzione ferroviaria. I dati consolidati mostrano una progressione solida in tutti i principali indicatori economici. Un esempio? Il valore della produzione raggiunge i 278,3...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vola ’Reway Group’. Approvato il bilancio del colosso lunigianese. Crescita a doppia cifra Notizie correlate Leggi anche: Reway Group: utile netto a 20,9 milioni, vola la produzione del gruppo Reway Group vola: utili +20% e primato nelle infrastruttureReway Group, realtà industriale della Lunigiana, chiude l’esercizio 2025 con una crescita significativa di utili e produzione, consolidando la sua...