Reway Group, azienda della Lunigiana, ha annunciato i risultati finanziari relativi all’anno 2025, registrando un aumento del 20% degli utili rispetto all’anno precedente. L’azienda ha anche visto un incremento nella produzione, rafforzando la sua presenza nel settore delle infrastrutture. Queste cifre confermano la sua posizione di leader nel settore dell’ammodernamento e della manutenzione di ferrovie, autostrade e strade in Italia.

Reway Group, realtà industriale della Lunigiana, chiude l’esercizio 2025 con una crescita significativa di utili e produzione, consolidando la sua posizione di primo operatore in Italia per l’ammodernamento e la manutenzione di ferrovie, autostrade e strade. Il bilancio dell’azienda di Massa-Carrara evidenzia un salto notevole nel valore della produzione, che ha raggiunto i 278,3 milioni di euro. Questo dato segna un incremento del 19,8% rispetto ai 232,3 milioni registrati nel corso del 2024. Parallelamente all’espansione del fatturato, l’utile netto ha subito una spinta positiva del 20,7%, attestandosi a quota 21,6 milioni di euro. La solidità finanziaria è confermata da un patrimonio netto consolidato che sale a 111,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reway Group vola: utili +20% e primato nelle infrastrutture

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