Reway Group | utile netto a 20,9 milioni vola la produzione del gruppo

Reway Group ha chiuso il 2025 con un utile netto di 20,9 milioni di euro. La produzione consolidata dell’azienda ha raggiunto i 278,3 milioni di euro, mentre il backlog ordini supera il miliardo di euro. Questi dati riflettono una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. La società ha mantenuto un andamento stabile nel settore, con risultati che mostrano un incremento rispetto alle performance passate.

? Cosa sapere Reway Group chiude il 2025 con utile netto a 20,9 milioni di euro.. Produzione consolidata a 278,3 milioni di euro con backlog ordini superiore a un miliardo.. L’assemblea degli azionisti di Reway Group S.p.A. ha dato il via libera al bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 a Licciana Nardi, confermando un utile netto che tocca i 20,9 milioni di euro. I numeri riflettono una crescita rispetto ai 17,9 milioni registrati nel periodo precedente, trainata principalmente da una rivalutazione delle partecipazioni detenute nelle società controllate. Il colosso italiano specializzato nella manutenzione delle infrastrutture stradali, autostradali e della rete ferroviaria presenta un quadro finanziario complesso, dove la gestione della holding e l’operatività delle controllate seguono binari distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reway Group: utile netto a 20,9 milioni, vola la produzione del gruppo Notizie correlate Reway Group vola: utili +20% e primato nelle infrastruttureReway Group, realtà industriale della Lunigiana, chiude l’esercizio 2025 con una crescita significativa di utili e produzione, consolidando la sua... Sferisterio vola: bilancio in utile e produzione oltre i 5 milioni? Cosa sapere L'Associazione Arena Sferisterio approva il bilancio 2025 con utile di 12. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Reway, via libera al bilancio 2025: utile netto sale a 20,9 milioni; REWAY GROUP - Commento ai risultati trimestrali; Reway, Intermonte alza target price: crescita 2026 sostenuta da solido portafoglio ordini. Reway, Intermonte alza target price: crescita 2026 sostenuta da solido portafoglio ordini(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 11,50 euro per azione (dai precedenti 11,20 euro) il target price su Reway Group, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione ... finanza.repubblica.it