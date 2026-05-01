Un ex allenatore ha commentato la situazione di alcuni giocatori del Milan, suggerendo che Zirkzee potrebbe sostituire Leao. Ha anche criticato alcune paragone tra Lewandowski e Modric, spiegando le differenze tra i due. Inoltre, ha osservato un calo di forma di Leao, evidenziando che l’attaccante portoghese sembra aver perso parte della rapidità di un tempo e non svolge più il ruolo di centravanti.

La Juventus non vince lo scudetto dal 2020 e non compete per il titolo da diverse stagioni, il Milan è vicino al ritorno in Champions - l’obiettivo fissato da Massimiliano Allegri al primo anno della sua seconda esperienza sulla panchina rossonera -, ma non può essere solamente quella la prospettiva futura. Per entrambi, insomma, la prossima stagione deve essere quella in cui tornare a lottare fino alla fine per il tricolore. "Per farlo, però, Luciano Spalletti e Max hanno bisogno di rinforzi veri. Sono due grandi allenatori, due vincenti, ma con le rose attuali la Signora e il Diavolo difficilmente possono fare miracoli", chiosa Fabio Capello, che ha allenato sia l’una che l’altra squadra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Zirkzee per Leao? Milan, fallo. Non paragonate Lewandowski a Modric, vi spiego perché..."

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