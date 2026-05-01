Viviamo in un mondo di marziani Io a condurre Sanremo o sindaco di Torino? È più facile che faccia il frate trappista | così Massimo Giletti

Massimo Giletti, noto conduttore televisivo con trent’anni di esperienza alle spalle, ha recentemente concluso la seconda edizione del suo programma su Rai 3. In un’intervista pubblicata su “La Nuova Sardegna”, ha parlato della sua carriera, delle inchieste condotte e delle polemiche che lo hanno coinvolto nel corso degli anni. Tra le sue affermazioni, ha scherzato sulla possibilità di condurre Sanremo o di diventare sindaco di Torino, paragonandosi a un frate trappista.

Trent’anni di televisione, inchieste, polemiche e successi. Fresco della conclusione della seconda edizione del suo programma “ Lo stato delle cose” su Rai 3, Massimo Giletti si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano “La Nuova Sardegna “. Un bilancio che attraversa tre decenni di piccolo schermo, partendo dal sogno infantile di fare l’astronauta (“In fondo viviamo in un mondo di marziani, non sono andato molto lontano”) per arrivare alle tensioni vissute in prima linea contro la criminalità organizzata. La “sliding door”: dalla fabbrica di Biella allo sfinimento di Minoli. La carriera televisiva di Giletti nasce da un’intuizione avuta mentre lavorava nell’azienda di famiglia nel Biellese, guardando il programma “ Mixer “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Viviamo in un mondo di marziani. Io a condurre Sanremo o sindaco di Torino? È più facile che faccia il frate trappista”: così Massimo Giletti Notizie correlate Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?Stasera, lunedì 23 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, e al centro della puntata ci sarà... Massimo Giletti, tensioni a Viale Mazzini: il rinnovo del contratto non è più così scontatoAria di tempesta su Viale Mazzini, e questa volta al centro della bufera c’è Massimo Giletti.