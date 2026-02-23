Garlasco da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo | la resa dei conti?

Massimo Giletti conduce un confronto diretto sul caso di Garlasco, causato dalla recente riapertura delle indagini. Nel suo programma, il conduttore mette in discussione le scelte delle autorità e approfondisce i dettagli ancora oscuri della vicenda. La puntata si concentra su elementi nuovi e testimonianze che potrebbero cambiare le prospettive sul caso. Il pubblico assiste a un'analisi serrata delle ultime novità, con un'attenzione particolare alle implicazioni pratiche.

Stasera, lunedì 23 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, e al centro della puntata ci sarà ancora, per un lungo segmento, il delitto di Garlasco. Il focus sarà sull’inchiesta che da oltre un anno coinvolge Andrea Sempio. In studio il confronto tra la sua legale e storica amica Angela Taccia e l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Con loro anche Luciano Garofano e Umberto Brindani per analizzare gli ultimi sviluppi investigativi. Ma è in particolare il confronto tra i due legali che si annuncia accesissimo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46447039 Solo dopo si passerà al caso di Crans-Montana, con la testimonianza inedita di uno dei superstiti del rogo e un approfondimento sui precedenti di Jacques Moretti, che conduce fino in Corsica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi

