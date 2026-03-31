Un percorso dedicato alle donne che hanno contribuito a plasmare l'Europa è stato affrontato dalla classe 2ªC della scuola Zangheri, con il supporto di Martina Ailén Garcia e di una docente. Il progetto si concentra sulle figure femminili che hanno avuto un ruolo significativo nell’ambito europeo, evidenziando il loro impegno e la loro dedizione nel corso della storia.

’Pioniere d’Europa: le donne che hanno ispirato l’Europa come la conosciamo oggi’ è il percorso che la classe 2ªC della Zangheri affrontato con l’aiuto di Martina Ailén Garcia e di Me.Tra, Centro Studi Interdisciplinari Mediazione e Traduzione del Campus di Forlì. Il laboratorio Aminata: "Ho imparato che le donne hanno un ruolo fondamentale nella storia. Le nostre ’pioniere’ hanno fondato l’Europa. Avevano tra 20 e 30 anni. Una in particolare mi ha colpita: Simone Veil. Pur avendo sofferto nei campi di concentramento, deportata e sopravvissuta, è riuscita a rialzarsi e a farsi valere. Venne eletta al Parlamento europeo, che la scelse come presidente, diventando la prima persona a ricoprire questo ruolo in seguito a elezioni dirette e la prima donna alla guida di un’istituzione dell’Ue". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne pioniere dell’Europa. Un esempio d’impegno e dedizione

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